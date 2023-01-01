Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Русский Вагнер» Константина Богомолова Приближается премьера «Летучего голландца» в Пермском театре оперы и балета Поделиться Твитнуть

Константин Богомолов

Никита Чунтомов

Пермский академический театр оперы и балета

По мере приближения к премьере оперы Рихарда Вагнера «Летучий голландец» (16+) в постановке Константина Богомолова под музыкальным руководством Филиппа Чижевского в социальных сетях Пермского театра оперы и балета растёт количество информации о спектакле.

Почему-то именно «Летучий голландец» — самая популярная в Перми опера Вагнера. Она приходит на сцену этого театра уже в третий раз.

В 1994 году постановку оперы осуществили режиссёр Георгий Исаакян и сценограф — внимание! — Дмитрий Черняков. Можно сказать, что в Перми шёл спектакль Чернякова, и это будет почти правда.

В 2013 году состоялось концертное исполнение оперы под руководством дирижёра Томаса Зандерлинга.

Новая версия выходит на сцене Пермской оперы в год 180-летия со дня мировой премьеры «Летучего голландца».

Режиссёр-постановщик спектакля Константин Богомолов считает, что Вагнер — самый русский из западных композиторов.

Константин Богомолов, режиссёр-постановщик:

— Когда в 2021 году, вскоре после премьеры «Кармен», мы обсуждали с театром продолжение сотрудничества, среди других названий я предложил «Летучего голландца». С одной стороны, очень хотелось поработать с музыкой Вагнера, а «Голландец» — самое адекватное, самое правильное для Пермской оперы произведение, идеально вписывающееся в объём сцены и зала.

После «Кармен» было интересно сделать шаг в сторону русского репертуара — а Вагнер, как ни парадоксально, для меня самый русский из западных композиторов; куда более русский, чем, например, тот же Чайковский с его европеизированностью, западничеством. В «Голландце» впервые звучит та народная, национальная тема, из которой потом выйдет «Кольцо нибелунга» — её-то и хотелось препарировать глубинным русским пространством. Конечно, сам бог велел заниматься этим в центре страны, на пересечении Востока и Запада — в смысловой точке координат, которая была так важна для Вагнера.

Филипп Чижевский, дирижёр и музыкальный руководитель:

— Мне показалось важным рискнуть, исполнив глубокую, философскую, но такую горячечную, страстную партитуру с очень молодыми певцами. Большинство из них дебютируют не только в «Голландце», но и в принципе в вагнеровском репертуаре: интересные по-человечески и по-музыкантски, сложные, рефлексирующие артисты, со своими внутренними спорами и противоречиями — а значит, я убеждён, способные выдать ту экспрессию, на которую рассчитывал в 1841 году 28-летний Рихард Вагнер.

Постановка, как уже писал «Новый компаньон», создаётся совместно Пермским театром оперы и балета и театром «Новая опера» (Москва). Для нашего издания о постановке рассказывали директор «Новой оперы» Антон Гетьман и директор Пермского театра оперы и балета Довлет Анзароков, а также дирижёр Филипп Чижевский.

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