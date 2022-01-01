Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Стали известны составы исполнителей премьеры оперы Вагнера в пермском театре О постановке «Летучего голландца» рассказал Филипп Чижевский Поделиться Твитнуть

Филипп Чижевский

В Пермском театре оперы и балета идут репетиции оперы Рихарда Вагнера «Летучий голландец» (18+). По словам музыкального руководителя постановки Филиппа Чижевского, сначала будет досконально освоен музыкальный материал, и лишь затем приедет режиссёр-постановщик Константин Богомолов.

Филипп Чижевский, музыкальный руководитель и дирижёр «Летучего голландца»:

– Любая постановка Вагнера – это восхождение на Эверест или покорение океана; вызов, который человек бросает стихии. Ты тренируешься, готовишь снаряжение и отправляешься в далёкий путь, и неизвестно, что тебя там ждёт.

Человеческий голос у Вагнера – щепка, брошенная в океан. Его музыка требует огромных усилий – физических, моральных, умственных, аналитических – и от музыкантов, и от зрителей. Мы взяли его раннюю, но уже серьёзную оперу. Это моя первая постановка оперы Вагнера, и для меня это серьёзный жизненный этап; но при этом не первая работа в Перми – я люблю этот театр, этих певцов, и моя задача – поддерживать их, раскрыть их таланты в этой непростой работе.

Голос у Вагнера – это звучащий интеллект! Всё либретто он писал сам, и каждый артист у него – божество. То, что он заставляет делать певца – это выход в сверхчеловеческие сферы, прежде всего умственные. Вагнер был эгоистом и эгоцентристом: Не можешь? До свидания! Будет следующий. Мне кажется, такая бескомпромиссность в искусстве и создаёт мощные рывки. Наша задача – помогать певцам совладать со стихией музыки Вагнера.

Для постановки выбрана первая авторская редакция оперы. Премьерная серия показов назначена на 1, 2, 3 и 4 апреля.

Подобраны два состава певцов: в заглавной партии – Энхбат Тувшинжаргал и Игорь Подоплелов (Большой театр), Сента – Анжелика Минасова и Екатерина Морозова (Большой театр), Георг (во второй редакции оперы это Эрик) – Борис Рудак и Иван Гынгазов (Мариинский театр), Даланд – Тимофей Павленко и Олег Цыбулько (Москва), Мари – Дарья Терещенко, Штурман – Анатолий Шлиман.

Филипп Чижевский и Константин Богомолов уже работали в Пермском театре оперы и балета — над постановкой оперы «Кармен» (18+) Жоржа Бизе в 2021 году. За эту работу Филипп Чижевский получил Национальную театральную премию «Золотая маска» в номинации «Опера/Работа дирижёра».

«Летучий голландец» станет не только первой оперой Вагнера в репертуаре Пермского театра оперы и балета за несколько десятилетий, но и первой в истории оперной постановкой, созданной в копродукции двух российских театров – проект реализуется совместно с театром «Новая опера» (Москва).

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