Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Стали известны составы исполнителей премьеры оперы Вагнера в пермском театре
О постановке «Летучего голландца» рассказал Филипп Чижевский
В Пермском театре оперы и балета идут репетиции оперы Рихарда Вагнера «Летучий голландец» (18+). По словам музыкального руководителя постановки Филиппа Чижевского, сначала будет досконально освоен музыкальный материал, и лишь затем приедет режиссёр-постановщик Константин Богомолов.
Филипп Чижевский,
музыкальный руководитель и дирижёр «Летучего голландца»:
– Любая постановка
Вагнера – это восхождение на Эверест или покорение океана; вызов, который
человек бросает стихии. Ты тренируешься, готовишь снаряжение и отправляешься в
далёкий путь, и неизвестно, что тебя там ждёт.
Человеческий голос у
Вагнера – щепка, брошенная в океан. Его музыка требует огромных усилий –
физических, моральных, умственных, аналитических – и от музыкантов, и от
зрителей. Мы взяли его раннюю, но уже серьёзную оперу. Это моя первая
постановка оперы Вагнера, и для меня это серьёзный жизненный этап; но при этом
не первая работа в Перми – я люблю этот театр, этих певцов, и моя задача –
поддерживать их, раскрыть их таланты в этой непростой работе.
Голос у Вагнера – это
звучащий интеллект! Всё либретто он писал сам, и каждый артист у него –
божество. То, что он заставляет делать певца – это выход в сверхчеловеческие
сферы, прежде всего умственные. Вагнер был эгоистом и эгоцентристом: Не можешь?
До свидания! Будет следующий. Мне кажется, такая бескомпромиссность в искусстве
и создаёт мощные рывки. Наша задача – помогать певцам совладать со стихией
музыки Вагнера.
Для постановки выбрана первая авторская редакция оперы.
Премьерная серия показов назначена на 1, 2, 3 и 4 апреля.
Подобраны два состава певцов: в заглавной партии – Энхбат
Тувшинжаргал и Игорь Подоплелов (Большой театр), Сента – Анжелика Минасова и
Екатерина Морозова (Большой театр), Георг (во второй редакции оперы это Эрик) –
Борис Рудак и Иван Гынгазов (Мариинский театр), Даланд – Тимофей Павленко и
Олег Цыбулько (Москва), Мари – Дарья Терещенко, Штурман – Анатолий Шлиман.
Филипп Чижевский и Константин Богомолов уже работали в
Пермском театре оперы и балета — над постановкой оперы
«Кармен» (18+) Жоржа Бизе в 2021 году. За эту работу Филипп Чижевский получил Национальную
театральную премию «Золотая маска» в номинации «Опера/Работа дирижёра».
«Летучий голландец» станет не только первой оперой Вагнера в
репертуаре Пермского театра оперы и балета за несколько десятилетий, но и
первой в истории оперной постановкой, созданной в копродукции двух
российских театров – проект реализуется совместно с театром «Новая опера»
(Москва).
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