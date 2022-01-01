Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Антигона» VS «Кармен» Пермский «урожай» «Золотых масок» — шесть «регулярных» и одна почётная Поделиться Твитнуть

Уже привычно измерять успешность театральной деятельности в «Масках»: сколько номинаций, сколько премий… Статус лауреата главной театральной премии России немедленно переводит театр или творческую р личность в особый регистр, становится официальной регалией, обозначающей высокий уровень в театральной «табели о рангах». В этом смысле сезон 2020/21 годов для Перми выдался успешным: 33 номинации и семь наград! Такое бывало нечасто даже при Курентзисе.

Распределение наград между пермскими театрами в этом году доказывает, что «Золотая маска» — действительно верный «измерительный прибор»: чётко указывает и на успехи, и на недостатки.

То, что «Антигона» (16+) в Театре-Театре получила не просто три награды, а три главные награды в категории «Оперетта/Мюзикл», доказывает, что Борис Мильграм хороший театральный стратег и выбрал успешный путь развития, а три награды у Пермского театра оперы и балета можно понимать как знак того, что театр интересует российских экспертов и публику и они следят за его бурной жизнью.

Настораживает отсутствие наград и малое число номинаций у пермского балета. Видимо, эта ситуация завершится не очень скоро. Ждём «Каменный цветок» Прокофьева в постановке Антона Пимонова в 2023 году.

Номинация Пермской театральной компании «немхат» в категории «Эксперимент» — большое достижение для Александра Шумилина и его детища. Не стоит воспринимать отсутствие награды как неудачу: «немхат» уже заметили знатоки российского уровня, теперь путь может быть только вперёд.

Нельзя не отметить справедливость почётной «Маски» «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» для Михаила Скоморохова. Этот замечательный театральный деятель Прикамья по праву должен быть награждён не только «За великое служение театру для детей» (награда Скоморохову сопровождается такой формулировкой), но и за то, что на протяжении десятилетий, как никто другой, доказывал пермякам, что драматический театр жив, ярок и полон неожиданных открытий.

Национальная театральная награда «Золотая маска» за сезон 2020/21:

«Оперетта/Мюзикл. Спектакль» — «Антигона» (16+). Театр-Театр.

«Оперетта/Мюзикл. Работа режиссёра» — Роман Феодори. «Антигона». Театр-Театр.

«Работа композитора в музыкальном театре» — Ольга Шайдуллина. «Антигона». Театр-Театр.

«Опера. Работа дирижёра» — Филипп Чижевский. «Кармен» (18+). Пермский театр оперы и балета.

«Работа художника по свету в музыкальном театре» — Сергей Васильев. «Любовь к трём апельсинам» (12+). Пермский театр оперы и балета.

«Работа художника по костюмам в музыкальном театре» — Влада Помиркованая. «Любовь к трём апельсинам». Пермский театр оперы и балета.

«За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» — Народный артист Российской Федерации Михаил Юрьевич Скоморохов, главный режиссёр и художественный руководитель Пермского областного театра юного зрителя в 1982- 2021 годах.

Лариса Барыкина, музыкальный и театральный критик, арт-директор Международного фестиваля современной хореографии «На грани»:

— Если исходить из количественных показателей, то Пермь, конечно, впереди планеты всей из региональных театров — как обычно. Можно ограничиться поздравлениями: семь «Масок» — это круто!

Если говорить о качестве, то сущностный прорыв, конечно, у Театра-Театра и спектакля «Антигона». Здесь я могу только полностью согласиться с мнением жюри, потому что именно Роман Феодори как режиссёр вместе с композитором Ольгой Шайдуллиной, и я бы ещё добавила драматурга Женю Беркович, создали новый формат музыкального театра, который они называют оперой для драматического театра, а я бы назвала просто музыкальной драмой. Я была бы счастлива, если бы все многочисленные музыкальные театры в нашей стране, которые продуцируют подчас «развлекалово» не высшей пробы, что-то невнятно попсовое, эстрадное, с плохим качеством музыки и так далее, — чтобы всё это исчезло и появилось что-то новое и серьёзное. Неважно, в каком из видов театра это происходит — в оперном, театре оперетты или в драматическом, но то, что Театр-Театр и Борис Мильграм пришли к этому, — прорыв, достижение и взятая высота. Я уж не говорю о том, как актуально звучал этот спектакль! Мои поздравления лауреатам и всем остальным участникам проекта.

Почему не получил награду Альберт Макаров за роль Креонта в «Антигоне»? Когда начинаются рассуждения «Почему этому не дали», я всегда вспоминаю прекрасную фразу всех советских буфетчиц и продавщиц: «Вас много, а я одна!»

Я считаю работу Альберта Макарова в «Антигоне» выдающейся; но, чтобы понять, за что награду получил Евгений Елпашев в спектакле «Одолжите тенора» (Свердловского театра музыкальной комедии. — Ред.), надо это увидеть и услышать. Это бродвейский мюзикл с сюжетом про оперную жизнь, и артист в течение одного спектакля мало того что играет роль героя, который проходит огромную эволюцию, но он поёт мюзикловым вокалом и, когда нужно, переходит на оперный. Это высший пилотаж.

Это не умаляет достоинств выдающейся работы Альберта Макарова и других прекрасных претендентов. Была очень сильная номинация, сильная конкуренция.

Всё, что касается трёх «Масок» Театра оперы и балета, то, мне кажется, можно радоваться скорее количеству спектаклей-номинантов: это говорит о том, что весь прошлый сезон шла очень активная работа, что в театре идёт интенсивный творческий процесс, с чем его и можно поздравить.

То, что не была присуждена премия за работу режиссёра в опере… Там, конечно, случай сложный, потому что жюри всё-таки её присудило, но Клаус Гут (режиссёр «Саломеи» Рихарда Штрауса в Большом театре. — Ред.) накануне отказался, и собирать жюри снова уже было невозможно. Наверное, это очень справедливо, потому что «Саломея» — выдающийся спектакль, он получил премию как лучший оперный спектакль сезона. Режиссёрские спектакли в пермском оперном это скорее попытка найти какие-то новые взгляды на оперную режиссуру. Удачные или нет — тут говорить надо о каждом отдельно.

«Антигона» в Театре-Театре и «Кармен» в Пермской опере — это две попытки переосмысления старых жанров, но, если их сравнивать, то видно, что разрушить, простебать и цинично оплевать — легко, а вот создать что-то абсолютно новое — это, что называется, попробуйте. Жюри «Золотой маски» это прекрасно поняло.

Конечно, невозможно не заметить, что премии в частных номинациях уходят в руки приглашённых режиссёров, художников и других специалистов, тех, кто является приезжими в Перми. Слава богу, что Пермь находится в контексте и видит российский театральный масштаб, но может ли Пермь считать своими эти «Маски» — это другой вопрос.

Я не могу не поздравить Михаила Юрьевича Скоморохова, потому что он, конечно, является достоянием Перми, и то, что он сделал, уже навсегда в истории. Дай Бог ему сделать ещё много спектаклей.

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