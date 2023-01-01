Алёна Бронникова Проект по строительству ледовой арены в Перми прошёл госэкспертизу Ориентировочный срок строительства объекта – 1,5 года Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Проектная документация на строительство ледовой арены в Мотовилихинском районе Перми получила положительное заключение госэкспертизы. Об этом «Новому компаньону» сообщили в Фонде развития Пермского края (ФРПК).

«22 марта КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» выдало положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство ледовой арены в м/р Ива города Перми. Проектную документацию разработала пермская компания «ВерхнекамПроект», которая существует на рынке с 2016 года», — сообщили в пресс-службе Фонда.

Двухэтажный спорткомплекс, где будет расположена ледовая арена, планируется построить площадью 9 тыс. кв. м. Внутри расположатся два ледовых поля, трибуны, рассчитанные минимум на 250 зрителей, тренажёрный и спортивный залы, тренерские и раздевалки. Помимо учебно-тренировочного процесса, здесь будут созданы условия для проведения городских соревнований. На его строительство уйдёт около 1,5 лет.

Уже несколько лет в Перми прорабатывается вопрос о возведении этого спортивного объекта. Его реализацией занимается «Фонд развития Пермского края». Для исполнения инвестпроекта осенью 2022 года фонд зарегистрировал компанию ООО «Красная машина».

В начале 2023 года Региональная комиссия по государственно-частному партнёрству одобрила концессионное соглашение. Согласно его проекту, строительство ледовой арены оценили в 1,2 млрд руб. По итогам публикации частной инициативы будет принято решение о проведении конкурса или о заключении концессионного соглашения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.