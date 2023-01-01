Елена Синица Строительство ледовой арены в пермском микрорайоне Ива оценили в 1,2 млрд рублей Проект концессионного соглашения размещён на электронной площадке Поделиться Твитнуть

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Министерство экономического развития Пермского края опубликовало на площадке «ГИС Торги» предложение ООО «Красная машина» о заключении концессионного соглашения на право создания и эксплуатации ледовой арены в Мотовилихинском районе Перми. Об этом сообщает пресс-служба ФРПК.

Проект концессионного соглашения размещён на электронной площадке 11 февраля 2022 года. По итогам публикации частной инициативы будет принято решение о проведении конкурса либо заключении концессионного соглашения.





Ранее сообщалось, что региональная комиссия по государственно-частному партнёрству одобрила строительство ледовой арены в микрорайоне Ива (Мотовилихинский район Перми). Минэкономразвитию Прикамья совместно с минспортом, минимуществом и минфином поручено в срок до 1 марта провести переговоры с компанией «Красная машина» для обсуждения условий соглашения.





Проект строительства ледовой арены в Мотовилихинском районе прорабатывается краевыми властями уже несколько лет. Этот спортобъект площадью около 9 тыс. кв. м будет иметь два ледовых поля, зрительские трибуны на 250 человек, тренажёрный и спортивный зал, раздевалки и тренерские.



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