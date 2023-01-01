Максим Артамонов В Перми одобрено заключение концессии о строительстве ледовой арены на Иве До 1 марта должны пройти переговоры с застройщиком Поделиться Твитнуть

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Региональная комиссия по государственно-частному партнёрству одобрила строительство ледовой арены в микрорайоне Ива (Мотовилихинский район Перми). Минэкономразвития Прикамья совместно с минспортом, минимуществом и минфином поручено в срок до 1 марта провести переговоры с компанией «Красная машина» для обсуждения условий соглашения. Об этом сообщает telegram-канал Фонда развития Пермского края.

Ледовый комплекс в микрорайоне Ива власти хотят возвести с применением механизма концессии и привлечением бюджетных средств. Объект приурочен к 300-летнему юбилею Перми. Для реализации проекта планируется также привлечение средств федерального и краевого бюджетов.

ООО «Красная машина» было зарегистрировано в ноябре 2022 года. Учредителем и управляющей компанией общества выступил Фонд развития Пермского края. Новая компания займётся реализацией инвестпроекта по строительству ледовой арены.

Проект строительства ледовой арены в Мотовилихинском районе прорабатывается краевыми властями уже несколько лет. Этот спортобъект площадью около 9 тыс. кв. м будет иметь два ледовых поля, зрительские трибуны на 250 человек, тренажёрный и спортивный зал, раздевалки и тренерские.

По задумке чиновников, новая ледовая арена позволит проводить тренировки спортсменов и городские соревнования.

В ноябре прошлого года в минспорта региона сообщали, что уже разработана проектно-сметная документация, получены все технические условия на подключение к инженерным сетям и устройство подъездов к объекту. На тот момент проект проходил госэкспертизу, после заключения которой будут актуализированы стоимость и сроки его реализации.

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