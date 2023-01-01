Ремонт коллектора, в который провалилась машина, обещают закончить к 27 марта Пока выезд автотранспорта с улицы Подлесной на шоссе Космонавтов ограничен Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Плохие новости Пермь

В Перми на участке канализационного коллектора диаметром 1,5 м на пересечении ул. Подлесной и ш. Космонавтов продолжается аварийно-восстановительный ремонт. Об этом сообщили в «Новогор-Прикамье».

Ремонт ведётся совместно с подрядчиком «СиР» в круглосуточном режиме. «Проводится санация участка от колодца до колодца протяжённостью 145 м. Работы планируется завершить к понедельнику», — говорится в сообщении.

На время ремонта выезд автотранспорта с ул. Подлесной на ш. Космонавтов ограничен. Движение общественного транспорта перенаправлено. При этом отмечается, что работа коллектора не прекращена, водоснабжение потребителей ведётся в обычном режиме.

Напомним, 24 марта в Перми недалеко от здания печатной фабрики «Гознак» под «ГАЗелью» обрушился асфальт. Машина угодила в скрывшую её полностью яму. Причиной аварии стал разрушившийся из-за коррозии верхнего свода коллектор 1970 года постройки.

Мэр Алексей Дёмкин в своём telegram-канале отметил, что провал произошёл на сетях «Новогора», и поставил задачу департаменту ЖКХ проанализировать качество исполнения концессионного соглашения с компанией. «Все должны понимать, что безалаберность в Перми — наказуема», — написал глава города.

В «Новогоре» принесли жителям извинения за доставленные неудобства и заявили, что делают всё возможное, чтобы в максимально короткие сроки завершить ремонт и восстановить движение в обычном режиме.

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