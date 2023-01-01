В Перми коммунальщики приступили к ремонту коллектора, из-за которого провалилась машина Выезд с улицы Подлесной на шоссе Космонавтов ограничен Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Плохие новости Пермь

В Перми на месте провала на перекрестке улицы Подлесной и шоссе Космонавтов сотрудники «Новогор-Прикамье» приступили к ремонтным работам канализационного коллектора диаметром 1,5 метра.

По словам главного инженера коммунального оператора Константина Гусева, авария произошла на трубопроводе 1970 года постройки, сточные воды с части Свердловского и Индустриального районов самотеком транспортируются по нему на насосную станцию, а затем на биологические очистные сооружения.

Причина провала — разрушение верхнего свода железобетонного коллектора в результате газовой коррозии.

Напомним, 24 марта около 11 часов автомобиль «Газель» попал в яму на проезжей части, которая затем резко увеличилась, из-за чего автомобиль практически скрыло под землёй. Водитель не пострадал. Позднее «Газель» подняли из провала при помощи автокрана.

В «Новогоре» отметили, что водоснабжение у потребителей не ограничено. А вот выезд с ул. Подлесной на шоссе Космонавтов затруднён. Движение общественного транспорта перенаправлено.

Напомним, накануне похожая ситуация произошла в районе Новых Водников. На пересечении улиц Капитанской и Волгодонской грузовой автомобиль передними колёсами попал в образовавшуюся на дороге яму.

Как отметил мэр Алексей Дёмкин в своём telegram-канале, оба провала произошли на сетях «Новогора». Он поставил задачу департаменту ЖКХ проанализировать качество исполнения концессионного соглашения с компанией.

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