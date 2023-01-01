Бывший прокурор Индустриального района Перми Сергей Мурай останется в СИЗО Решение принял Пермский краевой суд Поделиться Твитнуть

Сергей Мурай

properm.ru

Пермский краевой суд отказал бывшему прокурору Индустриального района Перми Сергею Мураю в изменении меры пресечения на домашний арест, он останется в СИЗО, об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, в июне 2022 года Мурай был приговорён к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 10 млн руб. за коррупционные преступления. Однако в феврале 2023 года Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске отменил приговор и направил уголовное дело на новое рассмотрение в Дзержинский районный суд Перми.

Повторное рассмотрение началось 14 марта. Тогда адвокат бывшего прокурора Михаил Постаногов заявил ходатайство об изменении своему подзащитному меры пресечения на домашний арест на время рассмотрения дела. Адвокат сослался на то, что в деле Мурая нет ни одного прямого доказательства его вины, а у него самого имеются заболевания сердечно-сосудистой системы. Но суд отклонил ходатайство. Решение было обжаловано в краевой суд.

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