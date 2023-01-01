Максим Артамонов Краевая прокуратура подала кассационную жалобу на решение о законности покупки Товарного двора в Перми Арбитраж Уральского округа начнёт рассматривать дело 16 марта Поделиться Твитнуть

Товарный двор

Константин Долгановский

В Арбитражный суд Уральского округа поступила кассационная жалоба от прокуратуры Прикамья на решение Арбитражного суда Пермского края. Надзорный орган оспаривает законность приобретения краевыми властями территории Товарного двора у ОАО «РЖД» и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, который оставил это решение в силе. Эта информация размещена в картотеке суда.

Рассмотрение кассационной жалобы состоится 16 марта.

Напомним, летом 2020 года краевая прокуратура потребовала признать сделку 2018 года о покупке имущества Товарного двора за 798 млн руб. недействительной, считая стоимость завышенной примерно в два раза. На этой территории власти хотят построить новую магистраль, транспортно-пересадочный узел (ТПУ) и деловой квартал «Пермь-Сити». Кроме того, по мнению надзорного ведомства, земельный участок, на котором планируется строительство ТПУ, можно было не выкупать, а изъять.

Арбитражный суд Пермского края тогда прокуратуру не поддержал. Позднее такое же постановление вынесла апелляционная инстанция. Однако Арбитражный суд Уральского округа отменил решения обеих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края. Дело повторно рассматривалось в Перми с ноября 2021 года.

В конце сентября прошлого года краевая прокуратура подала апелляционную жалобу на решение по делу о выкупе Товарного двора. До этого Арбитражный суд Пермского края признал ничтожной сделку между РЖД и КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» по выкупу Товарного двора. При этом в удовлетворении требования прокуратуры вернуть в казну перечисленные в пользу РЖД 500 млн руб. суд отказал.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.