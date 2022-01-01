Елена Синица Краевая прокуратура подала жалобу на решение по делу о выкупе Товарного двора Дата рассмотрения жалобы пока не назначена Поделиться Твитнуть

Товарный двор

Константин Долгановский

Прокуратура Пермского края подала апелляционную жалобу на решение по делу о выкупе Товарного двора. Информация об этом содержится в картотеке дел Арбитражного суда.

Согласно данным, апелляционная жалоба прокуратуры поступила в суд 28 сентября. Дата её рассмотрения на данный момент не назначена.





Ранее Арбитражный суд Пермского края признал ничтожной сделку между РЖД и КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» по выкупу Товарного двора. При этом в удовлетворении требования прокуратуры вернуть в казну перечисленные в пользу РЖД 500 млн руб. суд отказал.





Напомним, летом 2020 года краевая прокуратура потребовала признать сделку 2018 года о покупке имущества Товарного двора за 798 млн руб. недействительной, считая стоимость завышенной примерно в два раза. На этой территории власти хотят построить новую магистраль, транспортно-пересадочный узел (ТПУ) и деловой квартал «Пермь-Сити». Кроме того, по мнению надзорного ведомства, земельный участок, на котором планируется строительство ТПУ, можно было не выкупать, а изъять.





Арбитражный суд Пермского края тогда прокуратуру не поддержал. Позднее такое же постановление вынесла апелляционная инстанция. Однако Арбитражный суд Уральского округа отменил решения обеих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края. Дело повторно рассматривалось в Перми с ноября 2021 года.

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