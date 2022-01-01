Краевой Арбитражный суд вынес решение по делу о выкупе Товарного двора Сделка между РЖД и региональным управлением автодорог признана ничтожной, однако возвращать землю и деньги не придётся Поделиться Твитнуть

Товарный двор

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края на заседании 23 августа признал ничтожной сделку между РЖД и КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» по выкупу Товарного двора. При этом в удовлетворении требования прокуратуры вернуть в казну перечисленные в пользу РЖД 500 млн руб. суд отказал.

Как пояснил «Новому компаньону» источник в администрации губернатора, суд признал, что при заключении сделки была нарушена процедура: «Край должен был заключать не договор купли-продажи, а договор изъятия; в то же время, суд признал, что цена изымаемого имущества была экономически обоснованной. Таким образом, РЖД не будет возвращать деньги, а край не должен возвращать землю. Все остаются при своём».

В течение месяца прокуратура Пермского края может обжаловать решение суда.

Напомним, летом 2020 года краевая прокуратура потребовала признать сделку 2018 года о покупке имущества Товарного двора за 798 млн руб. недействительной, считая стоимость завышенной примерно в два раза. На этой территории власти хотят построить новую магистраль, транспортно-пересадочный узел (ТПУ) и деловой квартал «Пермь-Сити». Кроме того, по мнению надзорного ведомства, земельный участок, на котором планируется строительство ТПУ, можно было не выкупать, а изъять.

Арбитражный суд Пермского края тогда прокуратуру не поддержал. Позднее такое же постановление вынесла апелляционная инстанция. Однако Арбитражный суд Уральского округа отменил решения обеих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края. Дело повторно рассматривалось в Перми с ноября 2021 года.

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