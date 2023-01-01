Максим Артамонов В Пермском крае ложно обвинённый в гибели шестилетней девочки Виктор Мошкин женился

Мужчина провёл четыре месяца в СИЗО, но потом с него сняли все обвинения Поделиться Твитнуть

Фото: из архива семьи Мошкиных

Житель Верхнечусовских городков Виктор Мошкин, которого в прошлом году следователи ошибочно обвинили в гибели шестилетней девочки, женился. Его свадьба состоялась 3 февраля.



Как сообщает 59.ru, Мошкин женился на своей гражданской супруге Елене — они живут вместе уже несколько лет. Он сделал ей предложение после того, как освободился из СИЗО, где провёл несколько месяцев в связи за ложное обвинение в убийстве.



Напомним, трагедия в Верхнечусовских Городах произошла 12 августа прошлого года. Около 19:00 шестилетняя девочка ушла в магазин и пропала. Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). В ночь на 15 августа тело девочки обнаружили в пожарном колодце за магазином, куда направлялся ребёнок. Следов насильственной смерти на теле ребёнка не обнаружено.



Вскоре по решению суда жителю Верхнечусовских Городков Виктору Мошкину, задержанному после гибели девочки, избрали меру пресечения — его отправили в СИЗО. Однако в декабре, после четырёх месяцев ареста, его полностью оправдали, сняли обвинения и освободили из СИЗО, однако уголовное дело пока не закрыто. За это время было проведено 18 судебно-медицинских экспертиз, которые подтвердили, что никаких доказательств причастности арестованного к гибели девочки нет. Всё это время его собственные дети находились в спецучреждениях — органы опеки забирали их из семьи на время ареста мужчины.







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