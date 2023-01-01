Судебные приставы окончили исполнительное производство в отношении Соликамского магниевого завода Оно было возбуждено 9 января 2023 года Поделиться Твитнуть

Соликамский магниевый завод

В первый рабочий день года, 9 января, в межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств ГУФССП России по Пермскому краю было возбуждено исполнительное производство об обязании ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) не позднее 70 дней с момента принятия решения провести внеочередное общее собрание акционеров, на котором принять устава общества в новой редакции, избрать членов совета директоров общества и членов ревизионной комиссии.

Судебные приставы выехали в Соликамск на предприятие и лично приняли участие в собрании акционеров, которое состоялось 13 января. Они убедились, что установленные судом вопросы рассмотрены, решения приняты, но, как сообщили в ведомстве, «некоторое время потребовалось для оформления соответствующей документации». После того, как предприятие-должник предоставило закрепленное на бумаге официальное подтверждение полного и надлежащего исполнения решения суда, исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.

Напомним, 11 мая 2022 года Арбитражный суд Пермского края полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России о признании незаконным акционирования ОАО «Соликамский магниевый завод» в 1992 году. В результате контроль над предприятием вернулся государству. Все последующие суды оставили данное решение в силе.

13 января состоялось общее собрание акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод». На нём был избран новый совет директоров и ревизионная комиссия общества, а также принята новая редакция его устава.

Председателем совета директоров СМЗ стал заместитель директора одного из департаментов Минпромторга Владислав Демидов. Новым генеральным директором СМЗ назначен один из топ-менеджеров АО «Атомредметзолото» Руслан Димухамедов.

Указ президента 26 января акции СМЗ переданы передали Росатому.

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