В пермском ТРК вместо отдела Bershka откроется магазин Befree Он займёт площадь 700 кв. м Поделиться Твитнуть

В пермском ТРК «Семья» готовится к открытию магазин Befree. В обновлённой концепции на площади 700 кв. м он займёт место магазина Bershka. Как сообщили в отделе маркетинга ТРК «Семья», Befree начнёт работу весной.

Befree — российский бренд мужской и женской одежды, который принадлежит компании Melon Fashion Group. Штаб-квартира компании расположена в Санкт-Петербурге. Магазин представлен более чем в 255 магазинах в России и странах СНГ.

Ранее в пермском ТРК «Семья» сообщали, что на площади, которые прежде занимали магазины группы Inditex, найдены новые арендаторы и передача им помещений пройдёт в начале 2023 года.

В администрации торгово-развлекательного центра также уточняли, что на месте закрытых торговых точек испанской компании будут открыты до 10 магазинов других брендов одежды и обуви, однако их названия до подписания соглашений разглашаться не будут.

Inditex — владелец крупных сетей магазинов Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uterqüe. В пермском ТРК «Семья» магазины Zara, Massimo Dutti и Bershka приостановили работу в марте 2022 года из-за начала спецоперации на Украине.

В январе 2023 года стало известно, что в России магазины Zara могут открыться в ближайшее время под новым названием, так как российскую часть бизнеса группы Inditex выкупила компания Daher Group.

Тем не менее в разговоре с «Новым компаньоном» руководитель направления недвижимости и девелоперских проектов УК «ЭКС» Елена Жданова сказала, что Zara в ТРК «Семья» не откроется.

«Мы уже разорвали контракты с Inditex. Подписываем контракты с новыми арендаторами, которые займут эти площади», — сказала Жданова.

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