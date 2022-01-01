Елена Синица ТРК «Семья» расторг контракт с испанским ретейлером Inditex На месте магазинов этого ретейлера откроются 10 новых Поделиться Твитнуть

ТРК «Семья»

Константин Долгановский

ТРК «Семья» расторг контракт с испанским фэшн-ретейлером Inditex. Об этом сообщили в пресс-службе торгового центра.

Этот ретейлер владеет такими брендами, как Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear. Его магазины занимали в «Семье» около 4,4 тыс. кв. м.





На их месте откроется 10 новых магазинов. В их числе федеральные бренды одежды и обуви. В частности, магазины брендов ELIS, LALIS, 20LINE откроются в ТРК «Семье» в декабре. Другие магазины откроются весной.

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