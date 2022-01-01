На площади пермских магазинов группы Inditex новые арендаторы заедут к весне Передача им помещений уже началась Поделиться Твитнуть

Мария Сыропятова

В пермском ТРК «Семья» сообщили, что на площади, которые ранее занимали магазины группы Inditex, найдены новые арендаторы и передача им помещений пройдёт в начале 2023 года.

Ранее в администрации торгово-развлекательного центра говорили, что на месте закрытых торговых точек испанской компании будут открыты до 10 магазинов других брендов одежды и обуви.

С учетом подготовки, новые магазины смогут открыться весной 2023 года. К лету же планируется обеспечить полное заполнение ТРК работающими магазинами.

Inditex S.A., «Индитекс»(Испания) — владелец крупных сетей магазинов (Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uterqüe), мировой лидер в сфере розничной торговли одеждой. В пермском ТРК «Семья» магазины Zara, Massimo Dutti и Bershka приостановили работу в марте 2022 года из-за начала спецоперации на Украине.





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