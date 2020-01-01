Мария Сыропятова В Перми приостановили работу магазины Zara, Massimo Dutti и Bershka Все бренды принадлежат испанской компании Inditex Поделиться Поделиться Твитнуть

Мария Сыропятова

В Перми не открылись магазины Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Bershka и Puma. Они расположены в гипермаркете «Семья» и торговом центре «Планета».

На нескольких из них вывешено сообщение для покупателей о временном закрытии, продлении периода возврата и срока действия подарочных карт на 30 дней после открытия магазинов.

Мария Сыропятова

В официальном сообщении компании-владельца брендов Inditex приостановка работы объясняется тем, что «в нынешних обстоятельствах компания не может гарантировать непрерывность операций в Российской Федерации»

Напомним, что испанская компания Inditex объявила о приостановлении работы более 500 магазинов в России. Среди брендов Inditex, которые не открылись в Перми — Bershka, Pull&Bear, Zara и Zara Home, Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti.

Ранее работу в пермских ТЦ приостановили магазины H&M.

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