Елена Синица В пермском ТРК «Семья» возобновление работы магазина Zara под новым названием не планируется Площади отдела уже отданы другим арендаторам Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В России магазины Zara могут открыться под новым названием через 10 дней, а российскую часть бизнеса группы Inditex выкупила компания Daher Group. Новый владелец Daher Group — это российская бизнес-группа из ОАЭ, пишет издание «Москва 24».

Сообщается, что компания будет работать в России под собственными брендами. В Inditex подтвердили, что достигли с эмиратской группой предварительного соглашения о продаже российского бизнеса.





В Перми магазины Zara работали в ТРЦ «Планета» и в ТРК «Семья». В разговоре с «Новым компаньоном» руководитель направления недвижимости и девелоперских проектов УК «ЭКС» Елена Жданова сказала, что Zara не откроется в ТРК «Семья».





«Мы уже разорвали контракты с Inditex. Подписываем контракты с новыми арендаторами, которые займут эти площади», — сказала Жданова.





Кто именно разместится на освободившихся площадях, Жданова не ответила, добавив, что готова комментировать это только после подписания контрактов.





В ТРЦ «Планета» не смогли ответить на вопрос по поводу открытия Zara, перенаправив обращение в пресс-службу Inditex.

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