Максим Артамонов Депутаты гордумы утвердили ликвидационный баланс избиркома Перми Организацию исключат из ЕГРЮЛ Поделиться Твитнуть

Пермская городская дума

Константин Долгановский

В ходе сегодняшней пленарки Пермской городской думы депутаты утвердили ликвидационный баланс горизбиркома. На основании этого решения в ближайшее время юрлицо «Избирательная комиссия города Перми» будет исключено из единого государственного реестра юридических лиц.

Этот орган был ликвидирован ещё в прошлом году в связи с изменениями федерального законодательства, которые упраздняют муниципальные избиркомы.

Ранее решение об утверждении ликвидационного баланса поддержал комитет гордумы по местному самоуправлению и регламенту.

Напомним, с 15 июня 2022 года полномочия горизбиркома Перми перешли в ТИК №1 Свердловского района. Бывший председатель горизбиркома Игорь Алаев, его заместитель и секретарь трудоустроились в крайизбирком. Такое решение приняла Избирательная комиссия Пермского края.

После этого, в конце августа, депутаты Пермской городской думы поддержали проект решения о прекращении полномочий и ликвидации горизбиркома.

На эти цели в городском бюджете были предусмотрены почти 368 тыс. руб.

Срок полномочий Пермской городской избирательной комиссии составлял пять лет. В разное время её возглавляла Марина Ощепкова, а затем, два срока подряд с 2013 года, — её заместитель Игорь Алаев.

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