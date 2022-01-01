Владимир Митин Избирком Перми будет ликвидирован до конца текущего года Решение принято в рамках исполнения изменений федерального законодательства Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Избирательная комиссия города Перми будет ликвидирована. Решение об этом приняли 23 августа депутаты Пермской городской думы на пленарном заседании.

«Положения обусловлены принятием федерального закона от 14 марта 2022 года №60 «О принятии изменений в отдельные законодательные акты». Согласно этому закону со дня вступления его в силу и не позднее 1 января 2023 года избирательные комиссии муниципалитетов прекращают свои полномочия», — прокомментировал ситуацию депутат Василий Кузнецов. Полномочия избирательной комиссии будут прекращены до 20 декабря 2022 года.

Начальник управления экспертизы и аналитики Пермской городской думы Андрей Ярославцев пояснил, что полномочия городского избиркома были переданы территориальной комиссии Свердловского района.

Председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин поблагодарил за долговременную и плодотворную работу председателя избирательной комиссии города Перми Игоря Алаева.

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