Максим Артамонов Комитет Пермской думы утвердил ликвидационный баланс горизбиркома Процедура ликвидации избирательной комиссии Перми должна завершиться в этом году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании комитета по местному самоуправлению и регламенту Пермской городской думы 17 января депутаты утвердили ликцидационный баланс избиральной комиссии Перми. Этот орган был ликвидирован в прошлом году в связи с изменениями федерального законодательства, которые упраздняют муниципальные избиркомы.

Как рассказал заместитель председателя Пермской городской думы Максим Спиридонов, избарательная комиссия Перми является юрлицом, и Гражданский кодекс РФ предусматривает специальную процедуру ликвидации юрлиц, включающую ряд мероприятий.

«После завершения расчёта с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителем или органом, принявшего решение о ликвидации», - сказал Спиридонов.

По словам председателя комитета Василия Кузнецова, у Контрольно-счётной палты Перми не было замечаний правового и финансового характера. Поэтому депутат попросил депутатов рассмотреть этот вопрос и принять по нему положительное решение.

Напомним, с 15 июня 2022 года полномочия горизбиркома Перми перешли в ТИК №1 Свердловского района. Бывший председатель горизбиркома Игорь Алаев, его заместитель и секретарь трудоустроились в крайизбирком. Такое решение приняла Избирательная комиссия Пермского края.

После этого, в конце августа, депутаты Пермской городской думы поддержали проект решения о прекращении полномочий и ликвидации горизбиркома.





На эти цели в городском бюджете были предусмотрены почти 368 тыс. руб.





Срок полномочий Пермской городской избирательной комиссии составлял пять лет. В разное время её возглавляла Марина Ощепкова, а затем, два срока подряд с 2013 года, её заместитель Игорь Алаев.

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