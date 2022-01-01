Максим Артамонов
Комитет Пермской думы утвердил ликвидационный баланс горизбиркома
Процедура ликвидации избирательной комиссии Перми должна завершиться в этом году
На заседании комитета по местному самоуправлению и регламенту Пермской городской думы 17 января депутаты утвердили ликцидационный баланс избиральной комиссии Перми. Этот орган был ликвидирован в прошлом году в связи с изменениями федерального законодательства, которые упраздняют муниципальные избиркомы.
Как рассказал заместитель председателя Пермской городской думы Максим Спиридонов, избарательная комиссия Перми является юрлицом, и Гражданский кодекс РФ предусматривает специальную процедуру ликвидации юрлиц, включающую ряд мероприятий.
«После завершения расчёта с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителем или органом, принявшего решение о ликвидации», - сказал Спиридонов.
По словам председателя комитета Василия Кузнецова, у Контрольно-счётной палты Перми не было замечаний правового и финансового характера. Поэтому депутат попросил депутатов рассмотреть этот вопрос и принять по нему положительное решение.
Напомним, с 15 июня 2022 года полномочия горизбиркома Перми перешли в ТИК №1 Свердловского района. Бывший председатель горизбиркома Игорь Алаев, его заместитель и секретарь трудоустроились в крайизбирком. Такое решение приняла Избирательная комиссия Пермского края.
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