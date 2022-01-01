Полномочия избиркома Перми переданы ТИК №1 Свердловского района Именно она займётся организацией выборов в городскую думу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании Избирательной комиссией Пермского края принято решение о передаче полномочий избирательной комиссии Перми одной из наиболее опытных комиссий краевого центра - ТИК № 1 Свердловского района. Сам же городской избирком ликвидируется. Об этом сообщили в крайибиркоме.

Там напомнили, что в соответствии с требованиями законодательства, муниципальные избирательные комиссии прекращают работу по всей стране.

Таким образом, с 15 июня в полномочия ТИК Свердловского района включается организация выборов депутатов Пермской городской думы.

Председателем ТИК Свердловского района является Павел Полуянов, ранее он возглавлял ТИК Кудымкарского района и имеет опыт организации муниципальных выборов, отметили в крайизбиркоме.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.