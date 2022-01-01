Елена Синица Экс-зампреду краевого правительства Елене Лопаевой продлили срок ареста Она будет под домашним арестом до 7 апреля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский краевой суд продлил срок домашнего ареста бывшему зампреду регионального правительства Елене Лопаевой.

Как пишет «Коммерсант-Прикамье», мера пресечения будет действовать до 7 апреля 2023 года. Защита обвиняемой уже обжаловала это постановление.





Ранее сообщалось, что защитники бывшего зампреда и сама Елена Лопаева просили смягчить меру пресечения и заменить арест на запрет определённых действий или подписку о невыезде.

В ходе судебного заседания выяснилось, что Елена Лопаева признала свою вину в допущении халатности и 8 декабря написала явку с повинной.





Также стало известно, что прокуратура расторгла с обвиняемой досудебное соглашение , в рамках которого она обещала рассказать о своей преступной деятельности и дать показания на других лиц. По мнению надзорного органа, условия договора бывшая чиновница нарушила.





Напомним, Елена Лопаева была арестована 26 января 2022 года в Нижегородском райсуде Нижнего Новгорода. По версии следствия, Елена Лопаева и Елена Найданова, занимавшая должность директора благотворительного фонда «Содействие — XXI век», вступили в преступный сговор, направленный на хищение путём обмана и злоупотребления доверием, с использованием каждой своего служебного положения, денежных средств фонда в особо крупном размере. Сумма ущерба превысила 50 млн руб.





До июня 2022 года Лопаева находилась в СИЗО, затем ей была изменена мера пресечения на домашний арест.

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