Максим Артамонов Пермская прокуратура и адвокаты осуждённой за взятки сотрудницы УФССП обжаловали приговор Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Прокуратура обжаловала приговор бывшей замруководителя УФССП по Пермскому краю Александре Мардановой. Об этом газете «Звезда» сообщила прокурор Наталья Аверьянова, представлявшая на судебном процессе гособвинение.

Она уточнила, что приговор суда «нужно изменить из-за некоторых юридических нюансов в тексте».

Приговор обжаловала и сторона защиты. Адвокат Мардановой Виктор Федотов посчитал его суровым и необоснованным. В апелляционной жалобе он сослался на нарушение постановления пленума Верховного суда РФ. Адвокат просил назначить условное наказание или предоставить своей подзащитной отсрочку до достижения её старшим ребёнком 14 лет.

Напомним, в конце декабря прошлого года Мотовилихинский райсуд Перми приговорил Марданову к шести годам колонии общего режима за взятки, злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество в особо крупном размере. Она должна будет выплатить штраф 3,5 млн руб.

Расследование уголовного дела в отношении бывшей чиновницы следком завершил в июле 2022 года. Её обвиняли в 40 преступных эпизодах.

Как установили следствие и суд, в 2017 и 2018 годах Марданова в составе организованной группы возбуждала исполнительные производства на основании фальсифицированных решений комиссий по трудовым спорам, с последующим взысканием денежных средств с расчётных счетов различных юрлиц и ИП (всего на сумму не менее 222 млн руб.) и перечислением их с лицевого счёта межрайонного отдела на банковские счета различных физлиц для последующего обналичивания.

Преступления женщина совершала вместе с руководителем УФССП по Пермскому краю Игорем Кожевниковым. Общая сумма взяток оценивалась в 15 млн руб.

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