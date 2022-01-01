Пострадавших на пожаре на Пермской ТЭЦ-9 выписали из больницы Поделиться Твитнуть

фото: прокуратура Пермского края

Рабочие Пермской ТЭЦ-9, получившие ожоги на пожаре 30 ноября 2022 года, выписаны из больницы. Об этом «Новому компаньону» сообщили в минздраве Прикамья.

«Оба пациента после прохождения лечения покинули ожоговый центр. Их выписка состоялась накануне Нового года», — уточнили в ведомстве.

Напомним, пожар в турбинном цехе ТЭЦ-9 краевого центра произошёл на площади около 100 кв. м. Пострадали шесть человек, один из которых скончался в тот же день, трое получили лёгкие повреждения и от госпитализации отказались, а двоих поместили в ожоговый центр.

По факту смерти и получения травм работниками возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промбезопасности». Расследование ведут следователи-криминалисты СУ СК РФ по Пермскому краю.

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