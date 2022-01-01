Елена Синица Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки из-за инцидента с самолетом «Победы» в Перми Результаты проверки поставлены на контроль ведомства Поделиться Твитнуть

фото: Уральская транспортная прокуратура

Глава СУ СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки обстоятельств происшествия в аэропорту Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Судно, выполнявшее рейс по маршруту Пермь — Москва, совершило выкат за пределы взлетно-посадочной полосы и наезд на снежный вал. На борту самолета находились 183 пассажира. В их числе семь детей, а также шесть членов экипажа.





Кроме этого, журналистам федерального канала эвакуированные пассажиры сообщили, что им не предоставили комфортные условия на время задержки рейса.





Напомним, 8 января самолет при начале разбега выкатился за пределы полосы. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Самолёт также не получил повреждений.

Пассажиры самолёта, который не смог сегодня вылететь из Перми в Москву, улетели на резервном борту.





Следствие рассматривает все возможные версии случившегося. В частности, рассматриваются такие варианты как ошибка пилота, неблагоприятные погодные условия, нарушения в регламенте работ наземных служб, а также техническая неисправность самолета.





Результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства

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