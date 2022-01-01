Елена Синица

Пассажирам рейса Пермь—Москва предоставили резервный борт

Клиентам на время задержки предоставили необходимое обслуживание

Поделиться
Авиакомпания Победа

Авиакомпания Победа
  Twitter

Пассажиры самолёта, который не смог сегодня вылететь из Перми в Москву, улетели на резервном борту. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе авиакомпании «Победа». Вылет из Перми в Москву состоялся в 16:48 по местному времени.

«Клиентам на время задержки рейса было предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами», — сообщили в авиакомпании.

Самолёт должен был направиться в Москву. Однако при начале разбега выкатился за пределы полосы. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, добавили в пресс-службе.
Самолёт также не получил повреждений.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться