Елена Синица Пассажирам рейса Пермь—Москва предоставили резервный борт Клиентам на время задержки предоставили необходимое обслуживание Поделиться Твитнуть

Авиакомпания Победа

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Пассажиры самолёта, который не смог сегодня вылететь из Перми в Москву, улетели на резервном борту. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе авиакомпании «Победа». Вылет из Перми в Москву состоялся в 16:48 по местному времени.

«Клиентам на время задержки рейса было предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами», — сообщили в авиакомпании.





Самолёт должен был направиться в Москву. Однако при начале разбега выкатился за пределы полосы. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, добавили в пресс-службе.

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