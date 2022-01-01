Елена Синица
В пермском аэропорту самолет застрял в сугробе при попытке взлететь
Пострадавших нет
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Сегодня,8 января, самолет авиакомпании «Победа» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при начале разбега в пермском аэропорту Большое Савино. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Самолет должен был направиться в Москву. Однако при начале разбега выкатился за пределы полосы. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, добавили в пресс-службе.
Самолет также не получил повреждений. Пассажиры доставлены в аэровокзал.
Аэропорт закрыт для приема и отправления рейсов до момента освобождения ВПП.
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