Елена Синица В пермском аэропорту самолет застрял в сугробе при попытке взлететь Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Сегодня,8 января, самолет авиакомпании «Победа» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при начале разбега в пермском аэропорту Большое Савино. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Самолет должен был направиться в Москву. Однако при начале разбега выкатился за пределы полосы. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, добавили в пресс-службе.

Самолет также не получил повреждений. Пассажиры доставлены в аэровокзал.





Аэропорт закрыт для приема и отправления рейсов до момента освобождения ВПП.

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