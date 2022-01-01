Елена Синица Следком начал проверку из-за случая с самолётом «Победы» в Перми Следствие рассматривает все возможные версии произошедшего Поделиться Твитнуть

фото: Уральская транспортная прокуратура

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте начали процессуальную проверку из-за авиационного происшествия в пермском аэропорту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, самолет авиакомпании «Победа» при выруливании на взлетную полосу выкатился влево на два метра за пределы полосы. Затем наехал на снежный вал.





Следствие рассматривает все возможные версии случившегося. В частности, рассматриваются такие варианты как ошибка пилота, неблагоприятные погодные условия, нарушения в регламенте работ наземных служб, а также техническая неисправность самолета.





Ранее сообщалось, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Самолёт также не получил повреждений.





Позднее также стало известно , что пассажиры самолёта улетели на резервном борту. Вылет в Москву состоялся 8 января в 16:48 по местному времени.

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