Стала известна новая дата рассмотрения жалобы на торги по продаже музея «Мотовилихи» Назначенное на 28 декабря заседание в УФАС было отменено Поделиться Твитнуть

музей ПАО «Мотовилихинские заводы»

Константин Долгановский

В Пермском УФАС сообщили новую дату рассмотрения второй жалобы на торги по продаже имущества музея ПАО «Мотовилихинские заводы». Как сообщили «Новому компаньону» в антимонопольной службе, заседание состоится 10 января. Прежде слушания были назначены на 28 декабря, но в последний момент они были отменены.

Напомним, как писали СМИ, жалобу на торги направила руководитель «Агентства новых технологий» (АНТ) Гульнар Гафурова (учредитель АНТ — краевой минкульт). Заявитель считает, что процедура нарушают закон, поскольку в лот объединено не связанное между собой имущество. Часть зданий относятся к объектам культурного наследия и законно продавать их только на торгах в форме конкурса, а остальное имущество надо реализовывать в форме аукциона.

Отмечается, что подача жалобы АНТ связана с сохраняющимся риском выкупа имущества в ненадлежащие руки. Есть группа бизнесменов, решивших выкупить имущество музея с целью демонтажа экспонатов и дальнейшей застройки площадки объектами, не связанными с музейной деятельностью. Об этом, в частности, говорил на встрече с редакторами СМИ губернатор Дмитрий Махонин.

Это вторая жалоба в УФАС на процедуру торгов по продаже музея «МЗ». Первую подало ООО «Вправе», также близкое к краевым чиновникам. В удовлетворении жалобы антимонопольщики отказали, пояснив «Новому компаньону», что доводы, изложенные в ней, не подтвердились.

Напомним, торги по продаже музея ПАО «Мотовилихинские заводы» должны были завершиться 5 декабря. В последнюю неделю торгов (с 29 ноября по 5 декабря) цена актива была снижена до минимального уровня в 16,1 млн руб. Для сравнения: на первых торгах начальная цена составляла 119 млн руб.

В лот включены одноэтажное здание музея с земельным участком площадью 4,3 тыс. кв. м по ул. Лифанова, 16, а также 9,3 тыс. кв. м призаводской площади, двухэтажное здание бюро пропусков, гараж, склад и около 40 экспонатов.

Ранее о намерении получить музей в собственность региона не раз высказывался губернатор Пермского края.

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