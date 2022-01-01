Раненые на пермской ТЭЦ продолжают лечение в ожоговом центре Их состояние оценивается как удовлетворительное Поделиться Твитнуть

Оба пострадавших во время пожара на пермской ТЭЦ-9 продолжают находиться в больнице. Об этом «Новому компаньону» сообщили в краевом минздраве. В ведомстве добавили, что состояние получивших ожоги оценивается как удовлетворительное.

Напомним, пожар в турбинном цехе ТЭЦ-9 произошёл три недели назад, 30 ноября, около 13.00. Площадь горения составила 100 кв. м.

Пострадали шесть человек, один из которых скончался в тот же день, двое были госпитализированы в ожоговый центр.

По факту смерти и получения травм работниками возбуждено уголовное дело. Расследование ведут следователи-криминалисты СУ СК РФ по Пермскому краю.

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