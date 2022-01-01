В преддверии нового снегопада мэр Перми распорядился ускорить вывоз снега Новые сильные осадки ожидаются 18 декабря Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Перми Алексей Дёмкин поставил задачу подрядчикам в преддверии нового снегопада максимально увеличить объём вывоза снега с городских дорог, об этом градоначальник написал в своём telegram-канале.

При этом он отметил, что работы ещё много, особенно это касается вывоза собранных снежных валов, в том числе и из парковочных карманов.

Напомним, в краевом центре с 9 по 12 декабря выпало 77% месячной нормы осадков.

В среду, 14 декабря, губернатор Дмитрий Махонин заявил, что недоволен работой городской администрации по уборке центра города от снега, и распорядился досрочно выйти на объекты краевому подрядчику. Случиться это может 21 декабря.

Тем временем, уже 18 декабря ожидается новый сильный снегопад: с выходом юго-западного циклона в Перми может выпасть около 20 мм осадков, а высота снежного покрова утром в понедельник может достичь полуметра.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.