Краевая техника выйдет на уборку улиц Перми с 21 декабря Город обещают очистить от снежных завалов до Нового года Поделиться Твитнуть

фото: телеграм-канал Алексея Дёмкина

Сотрудники Дорожно-эксплуатационной службы (ДЭС) Пермского края выйдут на уборку центрального района Перми с 21 декабря. Досрочно начать работу краевому подрядчику поручил губернатор Дмитрий Махонин.

«Технике краевого предприятия необходимо выйти на городские дороги, чтобы максимально быстро, до Нового года, справиться с вывозкой снега», — заявил глава региона.

Напомним, обслуживанием центрального района организация должна была заняться с 1 января 2023 года.

В минтрансе уточнили, что оставшиеся в декабре дни ДЭС будет работать по договору подряда с МКУ «Благоустройство Ленинского района».

Ранее сообщалось, что сейчас в новую службу активно набирают сотрудников, идёт доукомплектация техникой, закупка противогололёдных материалов и снаряжения.

Расходы на новоиспечённую структуру составят 1,4 млрд руб. Из них 1,05 млрд руб. — текущие затраты на содержание самого учреждения, а 350 млн — на коммунальную технику.

В среду, 14 декабря, губернатор заявил, что недоволен работой городской администрации по уборке центра города от снега.

С 9 по 12 декабря в краевом центре выпало 77% месячной нормы осадков.

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