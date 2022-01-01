Елена Синица В Перми за четыре дня выпало 77% месячной нормы осадков Высота снежного покрова увеличилась более чем в три раза Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 9 по 12 декабря в Перми выпало 37 мм осадков. Это составило 77% месячной нормы. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на ГИС-центр ПГНИУ.

В то же время, на первое место по количеству осадков вышли метеостанции Чёрмоз и Губаха, где выпало соответственно 45 и 43 мм осадков. Для Чёрмоза это вся месячная норма. В Кудымкаре выпало 40 мм — это также около 90% месячной нормы.





Максимальная высота снежного покрова сейчас в Ножовке (48 см), Губахе (45 см). В Перми высота снежного покрова составляет 39 см, прирост с начала снегопада составил 28 см.





За последние 12 часов в Губахе выпало 14 мм, в Березниках — 13 мм, в Кудымкаре и Чёрмозе — 12 мм, в Косе и Бисере — 8 мм, в Гайнах — 7 мм. В южной половине края и в Перми осадков ночью не было.

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