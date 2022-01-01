С января 2023 года уборкой центра Перми будет заниматься краевая дорожно-эксплуатационная служба Для этих целей в Пермь поступят более 100 машин отечественного производства Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

С января следующего года за содержание улиц в центре Перми будет отвечать новая структура — дорожно-эксплуатационная служба Пермского края. При сильных снегопадах её мощности будут направляться «на подмогу» и в другие районы города. Об этом в своём telegram-канале рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

По словам чиновника, сейчас активно идёт набор сотрудников, доукомплектация техникой, закупка противогололедных материалов и снаряжения. Сейчас в Пермь поступило уже 81 единиц снегоуборочной техники: фронтальные погрузчики, экскаваторы, самосвалы. До конца года прибудут оставшиеся 28 машин и тракторов.

Губернатор считает, что новая структура поможет качественнее содержать дороги и тротуары в центрально-планировочном районе Перми, где традиционно наиболее повышенный трафик движения.

При этом содержание дорог в остальных районах Перми, как и прежде, останется в зоне ответственности муниципального предприятия МКУ «Благоустройство районов Перми».

Напомним, 22 сентября депутаты краевого парламента приняли закон о перераспределении полномочий по содержанию центральных улиц Перми на уровень региона с 1 января 2023 года. С этой целью создано новое учреждение. Оно образовано на базе управления автодорог региона.

Расходы новоиспечённой структуры составят 1,4 млрд руб. Из них 1,05 млрд руб. — текущие затраты на содержание самого учреждения, а 350 млн — на коммунальную технику.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.