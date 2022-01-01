Елена Синица Полномочия по содержанию улиц в центре Перми передали на краевой уровень Расходы нового учреждения составят 1,4 млрд руб. в год Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Полномочия по содержанию улиц в центре Перми передали на краевой уровень. Решение принято на пленарном заседании краевого парламента 22 сентября.

Расходы нового учреждения, которое будет заниматься уборкой улиц, будут составлять 1,4 млрд руб. Из них 1,05 млрд руб. — текущие затраты на содержание самого учреждения, а 350 млн — на коммунальную технику.





Из средств, предусмотренных на содержание структуры, 520 млн пойдёт на оплату труда. В целом же, большие затраты предполагают аренда техники, применение современных противогололёдных материалов, вывоз снега. К небольшим затратам в летний период относят также мелкоямочный ремонт, работы по благоустройству.





Штат новой структуры составит 698 чел., из которых 25 чел. управленческо-административный персонал, остальные — мастера, прорабы, дорожные рабочие.





В ходе доработки между чтениями, пакет документов был дополнен перечнем соответствующих автомобильных дорог. В него вошло 157 объектов Ленинского, Свердловского и Дзержинского районов.





Ранее сообщалось, что депутат ЗС раскритиковала проект краевого учреждения по содержанию дорог в центре Перми.

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