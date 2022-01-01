Елена Синица Депутат ЗС раскритиковала проект краевого учреждения по содержанию дорог в центре Перми По мнению Елены Зыряновой, с точек зрения политической и управленческой, это решение «не совсем выверенное» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 21 сентября, депутаты профильного комитета ЗС рассмотрели проект поправок в краевой бюджет на 2022-2024 годы. В частности, они обсудили переход полномочий по уборке улиц в центре Перми на краевой уровень.

Предполагается, что расходы нового учреждения, которое будет заниматься уборкой улиц, будут составлять 1,4 млрд руб. Из них 1,05 млрд руб. — текущие затраты на содержание самого учреждения, а 350 млн — на коммунальную технику.





Из средств, предусмотренных на содержание структуры, 520 млн пойдёт на оплату труда. В целом же, большие затраты предполагают аренда техники, применение современных противогололёдных материалов, вывоз снега. К небольшим затратам в летний период относят также мелкоямочный ремонт, работы по благоустройству.





Штат новой структуры составит 698 чел., из которых 25 чел. управленческо-административный персонал, остальные — мастера, прорабы, дорожные рабочие.





В ходе обсуждения депутат Илья Шулькин поинтересовался, связано ли увеличение финансирования в части закупки техники с уходом от лизинговой схемы.





И.о. главы краевого минтранса Сергей Вешняков ответил, что это действительно так.





«Было принято решение из-за удорожания техники за счёт лизинга уйти от этого процесса. Мы зайдём с поправками, предполагается порядка 340 млн на приобретение техники», — ответил Вешняков.





Кроме этого, высказалась председатель комитета Елена Зырянова. По её словам, выделение на уборку центральных улиц города в три раза больше средств, чем на все остальные дороги региона, неприемлемо.





По её мнению, с точек зрения политической и управленческой, это решение «не совсем выверенное».





«Одна и та же категория дороги в любом районе города должна обслуживаться с одинаковым уровнем качества. И я буду на этом стоять. И нормативно это так», — сказала Зырянова.

Она также добавила, что надо найти «механизмы, чтобы все жители Пермского края, даже если они живут в Гайнах или Кочёво, имели бюджетную услугу, которая соответствует категории дороги».

«Это и есть задача министерства, а не просто вылизать центр и говорить, что вот, мы такие молодцы. Я не считаю, что жители центрального района Перми заслужили более чистые дороги, чем все остальные. Давайте как-то демократично относиться, а не так, что здесь люди «первой категории», а в крае какие-то другие живут», — заключила она.





Отметим, что Контрольно-счётная палата также высказывала ряд замечаний по этому решению.

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