Елена Синица Затраты на уборку улиц в центре Перми могут вырасти в 3,2 раза КСП раскритиковала предложенный бюджет нового регионального учреждения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Затраты на уборку улиц в центре Перми могут вырасти в 3,2 раза. Об этом сообщила зампредседателя краевой Контрольно-счётной палаты (КСП) Ирина Денисова на инфраструктурном комитете регионального парламента.

Ранее стало известно, полномочия по содержанию дорожно-уличной сети в центре Перми планируется передать на краевой уровень. Как пояснил и.о. министра транспорта Сергей Вешняков, ежегодно расходы нового учреждения будут составлять 1,4 млрд руб. Из них 1,05 млрд руб. — текущие затраты на содержание самого учреждения, а 350 миллионов — лизинговые платежи за технику.





Из средств, предусмотренных на содержание структуры, 520 млн пойдёт на оплату труда, отметил Вешняков. В целом же, большие затраты предполагают аренда техники, применение современных противогололёдных материалов, вывоз снега. К небольшим прочим затратам в летний период глава ведомства отнёс мелкоямочный ремонт, работы по благоустройству.





Штат новой структуры составит 698 человек, из которых 25 человек управленческо-административный персонал, остальные — мастера, прорабы, дорожные рабочие, заключил он.





В то же время Контрольно-счётная палата (КСП) назвала ряд замечаний по этому законопроекту. В частности, на момент подготовки заключения не был утверждён законопроект о передачи самих полномочий от города к краю. Не утверждён и перечень дорог, за содержание которых будет отвечать новая организация.





«Анализ объёма финансирования расходов, по мнению Контрольно-счётной палаты, необоснованно завышен и требует уточнений. Сравнительный анализ запланированных расходов с текущими значениями показал, что содержание 1 кв.м. будет обходиться в 3,2 раза дороже », — сказала заместитель председателя КСП Ирина Денисова.





Согласно заключению КСП, в бюджете Перми плановые расходы в 2023 году на содержание улиц оцениваются в 194,9 руб. за 1 кв.м. Сейчас же, по расчётам краевого минтранса, 1 кв.м будет обходиться в 619,9 руб.

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