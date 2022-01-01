Максим Артамонов Губернатор Махонин посоветовал мэрии Перми «напрячься по уборке снега» Чиновник остался недоволен работой городской администрации Поделиться Твитнуть

Дмитрий Махонин

Константин Долгановский

Во время прямого эфира на телеканале «Вести 24» губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о некачественной уборке улиц Перми во время снегопадов.

Чиновник отметил, что на уборку краевой столицы не хватает ресурсов действующих подрядчиков.

«Муниципалитет и власть должны отработать. После снегопада прошло несколько дней. Центральные дороги не расчистили, в дворах и проездах «конь не валялся». Мэрии, мягко говоря, надо напрячься и выполнять свои обязательства надлежащим образом. Сейчас я однозначно недоволен работой», — сказал Махонин.

Напомним, вечерние и утренние автомобильные пробки в 8-9 баллов фиксировались в Перми 9 и 12 декабря, когда на город обрушился рекордный снегопад. За четверо суток выпало 77% месячной нормы осадков.

Накануне депутаты Пермской городской думы, в связи с рекордным для Перми снегопадом, предложили , не дожидаясь следующего года, привлечь к уборке центра города нового краевого подрядчика.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.