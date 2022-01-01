В Перми на дорогах образовались автомобильные пробки в 8 баллов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», на улицах Перми после 18 часов 13 декабря снова образовались многокилометровые заторы. Пробки оцениваются в 8 баллов.

В настоящее время движение затруднено на Комсомольском проспекте, улицах Ленина, Пушкина, Попова, Стахановская, Дружбы, Старцева, Свиязева, Васильева и др.

Вечерние и утренние автомобильные пробки в 8-9 баллов фиксировались в Перми 9 и 12 декабря, когда на город обрушился рекордный снегопад. За четверо суток выпало 77% месячной нормы осадков.





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