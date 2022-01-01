Максим Артамонов Пермь снова встала в 9-балльных пробках В городе несколько дней подряд идёт снегопад Поделиться Твитнуть

Фото: Скриншот Яндекс.Пробки

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в Перми вновь произошёл транспортный коллапс: движение транспорта затруднено, на дорогах — аварии и пробки.

Как отмечают пермские метеорологи, снегопад, который идёт на территории Пермского края ещё с прошлой пятницы, стал рекордным по своей продолжительности. По словам специалиста ГИС-центра ПГНИУ Андрея Шихова, он закончится сегодня около 18 часов.

Напомним, утром 12 декабря в Перми было затруднено дорожное движение из-за метеоусловий. Жители Перми в социальных сетях критиковали чиновников за несвоевременную уборку снега, а чиновники ссылались на то, что в первую очередь спецтехника чистит дороги, где интенсивный трафик дорожного движения, в том числе общественного транспорта. Однако в некоторых районах города встал и общественный транспорт.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю сегодня также предупредили об опасных метеоявлениях в Прикамье, которые ожидаются 13 декабря. По северу региона местами возможно сильное наслоение изморози и гололёда на проводах, линиях электропередачи и ветвях деревьев, кое-где также пройдёт сильный снег.

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