В МЧС предупредили об опасных метеоявлениях в Прикамье 13 декабря Поделиться Твитнуть

По данным Пермского ЦГМС, 13 декабря в Прикамье ожидаются опасные метеорологические явления. В частности, по северу региона местами возможно сильное наслоение изморози и гололёда на проводах, линиях электропередачи и ветвях деревьев, кое-где также пройдёт сильный снег.

В региональном управлении МЧС отметили, что данные погодные условия могут привести к обрыву линий электропередачи, авариям на системах ЖКХ, заторам и увеличению дорожно-транспортных происшествий на дорогах.

В связи с этим спасатели рекомендовали избегать нахождения рядом с деревьями, линиями электропередачи и стараться не парковать транспорт рядом с ними. При авариях на электросетях следует обесточить все электроприборы. Водителям предписано избегать резких манёвров и торможений, а движение осуществлять с учётом состояния дорожного покрытия.

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