Максим Артамонов Утро в Перми началось с 9-балльных автомобильных пробок Глава города посоветовал пермякам пользоваться общественным транспортом Поделиться Твитнуть

Фото: Подслушано Пермь

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», сейчас в Перми автомобильные заторы оцениваются в 7 баллов, а час назад достигали 9-ти. В настоящий момент движение затруднено на участках улиц Ленина, Попова, Островского, Соликамской, Комсомольского проспекта, бульвара Гагарина и др.

В департаменте транспорта сообщают, что задержка автобусов на некоторых маршрутах составляет до 20 минут.

Жители Перми в социальных сетях критикуют чиновников. Жалобы на несвоевременную уборку снега поступают из Свердловского, Индустриального, Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов города. Пользователи пишут, что «машины буксуют, пешком тоже трудно пробираться по тропинкам, море снега и ни одной снегоуборочной техники».

Также пермяки сообщают, что с трудом можно попасть в автобус с остановки из-за снежной каши. На ул. Революции трамвай застрял в снегу, а на Балмошной автобусы стоят на аварийках, люди вынуждены идти пешком.

Глава Перми отреагировал на критику горожан. В своём telegram-канале он написал, что видит все поступающие сообщения, и они уже переданы в работу.

«Во время непрекращающихся снегопадов есть определённый алгоритм действий. Первостепенная задача — обеспечить проезд и движение общественного транспорта. Поэтому акцент в работе коммунальных служб сейчас сделан именно на прометании дорог с высоким трафиком».

По его словам, днём 11 декабря вывезли 10 тыс. кубометров снега, а вывозкой снега с обочин чиновники займутся уже после окончания снегопадов. Пермякам Дёмкин посоветовал выезжать на работу и учёбу заранее и по возможности использовать общественный транспорт.

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