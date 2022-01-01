В Пермской думе предложили раньше срока привлечь к уборке улиц нового краевого подрядчика Полномочия по содержанию центра Перми перейдут на краевой уровень с 1 января Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Депутаты Пермской городской думы в связи рекордным для Перми снегопадом 9-12 декабря предложили, не дожидаясь следующего года, привлечь к уборке улиц центра города нового краевого подрядчика.

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», действующий сейчас подрядчик «Дортехинжиниринг» не вполне справляется с работой, испытывает финансовые трудности, в том числе, из-за недостаточного финансирования контрактов.

В думе считают, что ситуацию может улучшить досрочный выход на дороги Перми краевого подрядчика. Напомним, с 1 января полномочия по содержанию улиц в центре Перми передадут на краевой уровень — уборкой дорог займётся дорожно-эксплуатационная служба Пермского края.

Ранее сообщалось, что сейчас в новую службу активно набирают сотрудников, идёт доукомплектация техникой, закупка противогололёдных материалов и снаряжения. В Пермь поступила уже 81 единица снегоуборочной техники: фронтальные погрузчики, экскаваторы, самосвалы. До конца года прибудут оставшиеся 28 машин и тракторов.

Расходы на новоиспечённую структуру составят 1,4 млрд руб. Из них 1,05 млрд руб. — текущие затраты на содержание самого учреждения, а 350 млн — на коммунальную технику.

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