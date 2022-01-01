В воскресенье в Перми синоптики предсказали сильнейший снегопад Его интенсивность может оказаться в два раза выше прошедшего неделю назад Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В воскресенье, 18 декабря, с выходом юго-западного циклона в Пермском крае ожидается сильнейший снегопад. В Перми при этом может выпасть около 20 мм осадков за сутки, а высота снежного покрова утром в понедельник может достичь полуметра (прирост составит 15 см и выше). Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Синоптики добавили, что интенсивность осадков 18 декабря будет достигать 1,5-2 мм/ч. Для сравнения: при снегопаде в прошлое воскресенье она была 1 мм/ч.

При таком сильном снегопаде видимость может снижаться до 500 м, а прирост снежного покрова достигать 2 см в час.

В связи с такими метеоусловиями возможны остановки в работе как воздушного, так и наземного транспорта.

Специалисты также отметили, что снегопады такой интенсивности в Пермском крае вообще нехарактерны для зимы, а чаще наблюдаются в апреле или в октябре.

На юге края в связи с интенсивной адвекцией тепла возможен не только снег, но и переохлаждённый дождь и гололёд.





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