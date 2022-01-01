Максим Артамонов В зону спецоперации отправился батальон из жителей Пермского края Они 2,5 месяца провели в учебном центре Тюмени Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 17 декабря, батальон мобилизованных жителей из Пермского края на поезде с железнодорожного вокзала отправился в зону проведения спецоперации. Это военнослужащие, которые 2,5 месяца находились в учебном центре в Тюмени.

Как сообщает правительство Пермского края, на вокзале их провожал куратор регионального центра помощи семьям участников СВО Константин Строгий.

Мобилизованные прикамцы поедут в населённые пункты новых присоединённых территорий. Сколько человек из региона отправлен в зону СВО, чиновники не уточнили, как и место их планируемой дислокации. Ещё один батальон резервистов из края отправится для участия в спецоперации 18 декабря.

Сейчас учебном центре в Тюмени находятся ещё три учебно-воинской группы — мобилизованные проходят там спецподготовку.

Ранее, 14 декабря, Константин строгий сообщал, что 17 декабря планируется отпрвить в зону СВО два батальона мобилизованных прикамцев, к отправке готовятся ещё три пермские войсковые части.

Напомним, частичная мобилизация в РФ началась 21 сентября. Призывников из Пермского края направляли в учебные центры в Елань (Свердловская область), Тоцкое (Оренбургская область) и Тюмень. Первые мобилизованные прикамцы из тюменской учебной части были направлены в зону СВО в ноябре.

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