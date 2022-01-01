Максим Артамонов Мобилизованных пермяков начнут отправлять в зону СВО с конца ноября и до Нового года Сейчас они находятся в учебных центрах Елани и Тюмени Поделиться Твитнуть

С конца ноября и до Нового года из учебных центров в Елани (Свердловская обл.) и Тюмени мобилизованных жителей Пермского края начнут отправлять в зону специальной военной операции. Об этом рассказал координатор центра помощи прикамским резервистам Константин Строгий на заседании краевого правительства.

Чиновник посетил учебные центры в начале ноября по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. В Елани Строгий встретился с начальником учебного центра и начальником медицинской службы.

«Выводы: работу по гуманитарной помощи необходимо налаживать непосредственно с командирами частей, где проходят службу пермские призывники, учитывать специфику задач, которые выполняются различными частями, и, соответственно, потребность в разной гуманитарной помощи. Сегодня в 8 утра направлена машина с гуманитарной помощью для трёх разных подразделений, исходя из заявок командиров», — пояснил чиновник.

По его словам, он передал начальнику медицинской службы учебного центра список заболевших призывников на основе жалоб жён мобилизованных для дальнейшего рассмотрения.

Константин Строгий также обратил внимание, что «необходимо решить вопрос о прохождении службы мобилизованными с различными хроническими заболеваниями». Кроме того, «остаётся проблемным вопрос демобилизации многодетных отцов».

В Тюмени чиновник посетил учебный центр на базе военного училища и расположение отдельного учебного полка. Он отметил «хорошие бытовые условия проживания и качество питания». В то же время, отметил, что есть единичные обращения в рамках мобилизации по поводу невыплаченных денег резервистам.

«В настоящее время в Елани проводится проверка готовности учебных частей. Личный состав выведен на полигоны, где проводится слаживание подразделения и боевые стрельбы. Со слов командира подразделения, отправка в зону проведения специальной военной операции отдельных подразделений ожидается с конца ноября и до Нового года», — рассказал Строгий.

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