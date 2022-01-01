Батальоны из мобилизованных жителей Прикамья направят в зону спецоперации 17 декабря Ещё к отправке готовятся три пермских войсковых частей Поделиться Твитнуть

В субботу, 17 декабря, в зону специальной военной операции на Украину из учебной части в Тюмени направят два батальона мобилизованных жителей Пермского края. Это вторая отправка пермяков на фронт, сообщил руководитель Центра поддержки мобилизованных в Прикамье Константин Строгий.

В интервью 59.ru он добавил, что командиры считают наших военнослужащих полностью готовыми к выполнению боевых задач СВО. Бойцы также обеспечены всем необходимым. Строгий отметил, что продолжают спецподготовку ещё три войсковые части, сформированные из мобилизованных прикамцев.

Напомним, частичная мобилизация в РФ началась 21 сентября. Призывников из Пермского края направляли в учебные центры в Елань (Свердловская область), Тоцкое (Оренбургская область) и Тюмень. Первые мобилизованные прикамцы из тюменской учебной части были направлены в зону СВО в ноябре.

Сегодня губернатор Пермского края подвёл итоги мобилизационной кампании в регионе.

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