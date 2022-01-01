Максим Артамонов Интересы пострадавшей от травли пермской школьницы вызвался защищать юрист из Казани Он намерен привлечь к ответственности родителей напавших на неё подростков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Юрист из Казани Руслан Нагиев на своей странице ВКонтакте и telegram-канале рассказал, что готов помочь девочке из Перми, которую избили и унизили одноклассники в одной из пермских школ в Индустриальном районе города.

«Прошу, передайте пострадавшей девочке, что у неё тоже теперь есть старший брат в Казани, зовут Руслан Нагиев, который защитит её и привлечёт к ответственности родителей напавших на неё подростков», — написал он, приложив видеозапись инцидента.

Напомним, днём 8 декабря между ученицами восьмого класса одной из школ Перми произошла ссора, в ходе которой одна девочка избила другую и заставила встать на колени. Процесс унижения другие школьники снимали на видео. СМИ сообщали, что конфликт между учениками возник на фоне ревности одной девочки к другой, которая недавно начала учиться в этом классе. Судя по видеозаписи, это был коллективная травля.

После происшествия семья пострадавшей написала заявление в полицию. Чиновники городского департамента образования сказали, что начали проверку, а следком возбудил уголовное дело. Инцидент в Перми взят на контроль в центральном аппарате СК. Председатель ведомства ждёт отчёт о расследовании уголовного дела от местных следователей.

Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова пока никак не прокомментировала произошедшее.

Руслан Нагиев — член Адвокатской Палаты Республики Татарстан с 2001 года. В 2003 году он учредил адвокатский центр, которым руководит до настоящего времени. Центр осуществляет правовую защиту граждан по уголовным делам особой сложности, должностным преступлениям, преступлениям в кредитно-банковской сфере и сложным арбитражным и гражданским спорам.

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